«Ехали на экскурсию»: появились подробности ДТП с школьным автобусом под Уфой

Напомним, сегодня днем недалеко от села Алексеевка столкнулись школьный автобус, перевозивший детей из Иглинского района на экскурсию, и грузовик марки «SHACMAN».
В салоне автобуса было 25 детей. Несколько детей и водитель доставлены в медучреждение. Оставшаяся группа учащихся на резервном автобусе доставлена к месту назначения.
Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. На место ДТП выехали прокурор Уфы Сергей Воронов и Ленинского района Уфы Руслан Усманов.
UPD: По данным МЧС Башкирии, число пострадавших возросло до 12. У 10 детей и двоих взрослых имеются ушибы, синяки и ссадины. В тяжелом состоянии детей нет.