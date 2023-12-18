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«Ехали на экскурсию»: появились подробности ДТП с школьным автобусом под Уфой

В прокуратуре Башкирии рассказали подробности произошедшего ДТП с участием школьного автобуса на Затонском шоссе.

Напомним, сегодня днем недалеко от села Алексеевка столкнулись школьный автобус, перевозивший детей из Иглинского района на экскурсию, и грузовик марки «SHACMAN».

В салоне автобуса было 25 детей. Несколько детей и водитель доставлены в медучреждение. Оставшаяся группа учащихся на резервном автобусе доставлена к месту назначения.

Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. На место ДТП выехали прокурор Уфы Сергей Воронов и Ленинского района Уфы Руслан Усманов.

UPD: По данным МЧС Башкирии, число пострадавших возросло до 12. У 10 детей и двоих взрослых имеются ушибы, синяки и ссадины. В тяжелом состоянии детей нет.