Глава СК РФ взял под контроль дело об обманутых дольщиках в Самарской области

Дольщики ЖК, который возводит ООО «Монолит+», оставили в соцсетях просьбу разобраться с их долгостроем. В 2019 году были заключены соответствующие договоры с самарцами о компенсациях, однако в 2020 году указанная организация объявила себя банкротом. Строительство дома до сих пор не завершено, а права граждан не восстановлены. Кроме того, решение о выплате им компенсаций также не принято.