Глава СК РФ взял под контроль дело об обманутых дольщиках в Самарской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом обманутых дольщиков в Самарской области. Речь идет о людях, которые приобрели квартиры в проблемном доме в поселке Петра Дубрава.
Дольщики ЖК, который возводит ООО «Монолит+», оставили в соцсетях просьбу разобраться с их долгостроем. В 2019 году были заключены соответствующие договоры с самарцами о компенсациях, однако в 2020 году указанная организация объявила себя банкротом. Строительство дома до сих пор не завершено, а права граждан не восстановлены. Кроме того, решение о выплате им компенсаций также не принято.
— Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, — сообщили в пресс-службе СК России.
Отметим, строительство проблемного дома неоднократно прерывалось, при этом часто менялись компании-застройщики. Позже завершение строительства долевки в Волжском районе признали нецелесообразным.