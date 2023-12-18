Пермяк-наркоман напал с ножом на сотрудницу аптеки

«Вечером в январе сотрудница аптеки закрывала дверь. В этот момент на нее напал житель Кунгура, который был в состоянии наркотического опьянения. Он приставил к животу пермячки нож и потребовал выручку из кассы. Похитив чуть более двух тысяч рублей, мужчина скрылся с места преступления», — рассказали в полиции.