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Глава самарского МЧС Олег Бойко задержан на рабочем месте

В Самаре задержан руководитель ГУ МЧС России по региону Олег Бойко. Источник «Ъ» в силовых структурах сообщил, что сотрудники ведомства получали денежные средства на карту за решение вопроса по противопожарной безопасности.
ГУ МЧС России по Самарской области
Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

В настоящее время сотрудники центрального аппарата ФСБ вместе с представителями СКР проводят обыски по месту жительства задержанного и в его рабочем кабинете. Подчиненные Олега Бойко дают показания.

Официально в силовых структурах эту ситуацию не комментируют. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что, по версии следствия, Олег Бойко долгое время оказывал покровительство группе компаний «Витязь», занимавшихся пожарной безопасностью.

Руководители ГК Ян Гущин и Елена Тютюнник также задержаны. По словам господина Хинштейна, вместе с Олегом Бойко они будут этапированы в Москву. Уголовные дела возбуждены в ГСУ СКР по ч. 6 ст. 290 и ч.5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взяток в особо крупных размерах).

Евгений Чернов, Самара

МЧС
расследование