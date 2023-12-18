Глава самарского МЧС Олег Бойко задержан на рабочем месте

Руководители ГК Ян Гущин и Елена Тютюнник также задержаны. По словам господина Хинштейна, вместе с Олегом Бойко они будут этапированы в Москву. Уголовные дела возбуждены в ГСУ СКР по ч. 6 ст. 290 и ч.5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взяток в особо крупных размерах).