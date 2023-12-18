В Уфе в ДТП с автобусом пострадали водитель и ребенок

Близ села Тимашево столкнулись пассажирский автобус НефАЗ и встречная «Лада Ларгус». На момент столкновения в автобусе находились 10 пассажиров, из их числа никто не пострадал. Известно, что НефАЗ двигался по 15 маршруту.
В результате аварии водителя «Лады» и его пассажира-ребенка госпитализировали. Подробности уточняются.
Напомним, сегодня днем в Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса. Известно, что детей везли на экскурсию.
UPD: как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, прибывшие спасатели оказали помощь восьмилетнему мальчику, который получил серьезные травмы. Они иммобилизировали ноги, аккуратно извлекли из автомобиля и совместно с пожарными транспортировали до кареты скорой помощи. Водители «Лады» и автобуса получили незначительные травмы.