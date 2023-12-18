В Уфе в ДТП с автобусом пострадали водитель и ребенок

UPD: как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, прибывшие спасатели оказали помощь восьмилетнему мальчику, который получил серьезные травмы. Они иммобилизировали ноги, аккуратно извлекли из автомобиля и совместно с пожарными транспортировали до кареты скорой помощи. Водители «Лады» и автобуса получили незначительные травмы.