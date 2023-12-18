Парламентарий отметил, что, по версии следствия, долгое время Олег Бойко оказывал покровительство группе компаний «Витязь», занимавшихся пожарной безопасностью. В общей сложности за продвижение их интересов он получил более 25 млн руб. Это подтвердилось при обысках. Вместе с Олегом Бойко задержаны руководители «Витязя» Ян Гущин и Елена Тютюнник.
В ГСУ СКР возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 и ч.5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взяток в особо крупных размерах). В ближайшее время задержанные будут этапированы в Москву.
Евгений Чернов.
Задержанный Олег Бойко планировал перейти на работу в правительство Самарской области
Задержанный в понедельник глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко планировал увольняться из ведомства и переходить на работу в правительство Самарской области. Об этом сообщает в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Парламентарий отметил, что, по версии следствия, долгое время Олег Бойко оказывал покровительство группе компаний «Витязь», занимавшихся пожарной безопасностью. В общей сложности за продвижение их интересов он получил более 25 млн руб. Это подтвердилось при обысках. Вместе с Олегом Бойко задержаны руководители «Витязя» Ян Гущин и Елена Тютюнник.