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Андижанские заправки продавали АИ-80 под видом дорогого бензина

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Семь автозаправок в Андижане и Андижанском районе продавали АИ-80, выдавая его за более дорогие марки бензина. В настоящее время проверки в области продолжаются, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

На днях рабочая группа из представителей «Узэнергоинспекции», Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, а также Департамента по экономическим преступлениям прошлась по автозаправкам Андижана и Андижанского района и взяла пробы. Об этом проинформировал пресс-секретарь областного хокимията Муслимбек Иброхимов.

Изучение образцов показало, что 7 из них не соответствовали установленным нормам — под видом бензина АИ-92 и АИ-95 потребителям продавали дешевый АИ-80.

Причиной проверки стали жалобы водителей на отсутствие бензина АИ-80. При этом в регион завезли 500 тонн топлива этой марки.

В областной администрации отметили, что по ситуации приняты соответствующие меры. Аналогичные исследования планируются провести и в других городах и районах области.

Отметим, что такие ситуации не редкость — в январе этого года в Узбекистане выявлены заправки, которые продавали бензин марки АИ-80 под видом АИ-91 или АИ-92. Тогда сумма ущерба из-за неправильной реализации бензина составила порядка 489 миллионов сумов.

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