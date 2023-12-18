Андижанские заправки продавали АИ-80 под видом дорогого бензина

На днях рабочая группа из представителей «Узэнергоинспекции», Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, а также Департамента по экономическим преступлениям прошлась по автозаправкам Андижана и Андижанского района и взяла пробы. Об этом проинформировал пресс-секретарь областного хокимията Муслимбек Иброхимов.