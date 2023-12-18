Андижанские заправки продавали АИ-80 под видом дорогого бензина

На днях рабочая группа из представителей «Узэнергоинспекции», Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, а также Департамента по экономическим преступлениям прошлась по автозаправкам Андижана и Андижанского района и взяла пробы. Об этом проинформировал пресс-секретарь областного хокимията Муслимбек Иброхимов.
Изучение образцов показало, что 7 из них не соответствовали установленным нормам — под видом бензина АИ-92 и АИ-95 потребителям продавали дешевый АИ-80.
Причиной проверки стали жалобы водителей на отсутствие бензина АИ-80. При этом в регион завезли 500 тонн топлива этой марки.
В областной администрации отметили, что по ситуации приняты соответствующие меры. Аналогичные исследования планируются провести и в других городах и районах области.
Отметим, что такие ситуации не редкость — в январе этого года в Узбекистане выявлены заправки, которые продавали бензин марки АИ-80 под видом АИ-91 или АИ-92. Тогда сумма ущерба из-за неправильной реализации бензина составила порядка 489 миллионов сумов.