В Иркутске на территории предприятия заметили рысь

Отмечается, что на место выехали сотрудники полиции, которые изучили видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как зверь свободно прогуливался по территории. Полицейскими был проведен поиск, но хищника обнаружить не удалось. МВД предупредило жителей города, что при встрече с животным необходимо соблюдать меры безопасности.