В Намангане от отравления угарным газом скончалась семья из четырех человек

В Янги Наманганском районе Наманганской области от отравления угарным газом в своем доме скончалась семья из четырех человек — 48-летний гражданин М. М., его 41-летняя супруга К. К. и две их дочери: 19-летняя М. М. и 14-летняя Х. М.