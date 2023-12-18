В Намангане от отравления угарным газом скончалась семья из четырех человек

В Янги Наманганском районе Наманганской области от отравления угарным газом в своем доме скончалась семья из четырех человек — 48-летний гражданин М. М., его 41-летняя супруга К. К. и две их дочери: 19-летняя М. М. и 14-летняя Х. М.
Как сообщили UzNews.uz в Генпрокуратуре, несчастный случай произошел в ночь с 15 на 16 декабря. По предварительным данным, семья отравилась от угарного газа из «иранской печи», подсоединенной к природному газу посредством резинового шланга.
Для установления причин гибели людей были назначены судебно-медицинская и другие экспертизы. .В настоящее время районная прокуратура проводит доследственную проверку.