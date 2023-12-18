Бойцу «Вагнера» вынесли приговор по делу о стрельбе в полицейских

«Если вы внимательно следите за новостями, то Николин уже дал объяснение, что он участвовал в штурме Бахмута, был контужен и несколько дней находился в бессознательном состоянии. Поэтому, когда в районе Новошахтинска к нему подъехали полицейские на гражданской машине без знаков отличия, он воспринял их как украинских диверсантов», — указывал Пригожин. Вопрос о пересечении границы он перенаправил к пограничникам и напомнил, что после включения в состав России новых регионов глава ЛНР Леонид Пасечник говорил о ликвидации госграницы.