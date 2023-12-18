Власти уточнили, кем был погибший от падения наледи в Петербурге

Источник в экстренных службах в понедельник рассказал РИА Новости, что на проспекте Мечникова, 10 обнаружили тело дворника, которого, по предварительным данным, «прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши». В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что начали проверку по этому поводу.