Власти уточнили, кем был погибший от падения наледи в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который погиб от падения наледи, не работал дворником, а сосульки, предположительно, упали с самостоятельно переоборудованного жильцами балкона, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Калининского района.
Источник в экстренных службах в понедельник рассказал РИА Новости, что на проспекте Мечникова, 10 обнаружили тело дворника, которого, по предварительным данным, «прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши». В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что начали проверку по этому поводу.
«Это не дворник. Погиб мужчина 1992 года рождения, который около пяти утра вышел в один из магазинов, расположенных на первом этаже дома», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, наледь, вероятнее всего, упала на мужчину с крыши застекленного балкона на седьмом этаже, который жильцы самостоятельно переоборудовали из лоджии.
«Дом на Мечникова, 10 имеет плоскую крышу, а очистка карнизных свесов от снега и наледи проводилась в субботу», — пояснила представитель районных властей.
В Петербурге на выходных установилась оттепель с положительной температурой, которая понизится до нулевой только в среду, сообщал главный синоптик города Александр Колесов.