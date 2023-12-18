Сколько незаконной пиротехники уже изъяли перед Новым годом в Узбекистане — видео

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В целях борьбы с незаконными ввозом и обращением пиротехнических изделий в Узбекистане таможенные органы усилили контроль за этим процессом, а также меры оперативного розыска, сообщили Sputnik Узбекистан в Таможенном комитете.