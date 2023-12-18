Сколько незаконной пиротехники уже изъяли перед Новым годом в Узбекистане — видео

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В целях борьбы с незаконными ввозом и обращением пиротехнических изделий в Узбекистане таможенные органы усилили контроль за этим процессом, а также меры оперативного розыска, сообщили Sputnik Узбекистан в Таможенном комитете.
В ведомстве также рассказали, что в эти дни основное внимание уделяется подготовке к проведению новогодних праздников на высоком уровне и обеспечению общественной безопасности.
По сообщению Таможенного комитета РУз в преддверии Нового года таможенные органы уже выявили 140 случаев нарушений, связанных с незаконным обращением пиротехнических изделий. В результате изъяли более 3,2 млн единиц различных видов пиротехники на общую сумму свыше 2,5 млрд сумов.
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