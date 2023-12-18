ВСУ на донецком направлении потеряли до 190 военных за сутки

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы “Мста-Б”, самоходная артиллерийская установка “Акация” и три гаубицы Д-30», — указали в ведомстве.
Сообщается также, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск с помощью огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак штурмовых групп 24-й, 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР).
В ведомстве уточнили, что российские авиация и артиллерия поразили живую силу и технику украинских националистов в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в ДНР.
Ранее в этот день Минобороны показало боевую работу десантников из состава Южной группировки войск на донецком направлении. В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха, десантники вскрыли систему обороны и основные огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.