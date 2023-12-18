ВСУ на донецком направлении потеряли до 190 военных за сутки

Ранее в этот день Минобороны показало боевую работу десантников из состава Южной группировки войск на донецком направлении. В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха, десантники вскрыли систему обороны и основные огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления.