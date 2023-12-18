Директора свердловского центра, где умер 14-летний боксер, вызвали на допрос

«Сегодня я еду в СК, будет официальный допрос», — сказала Евдокимова. Ее заместитель тоже поедет к следователям. С собой они взяли заверенную документацию — что именно Евдокимова рассказывать не стала. В случившемся ее не обвиняют. В СК по Свердловской области воздержались от комментариев по теме.