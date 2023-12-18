Российские военные за сутки сбили 25 украинских беспилотников

До этого российскими многофункциональными сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками Су-34 на Краснолиманском направлении был нанесен удар по опорному пункту и скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны рассказали, что летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, позволяющими наносить точные удары без входа в зону поражения ПВО противника.