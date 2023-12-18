Российские военные за сутки сбили 25 украинских беспилотников

Так, вражеские аппараты ликвидировали в районах населенных пунктов Тополевка, Верхнекаменка Луганской народной республики (ЛНР), Горловка, Берестовое, Спорное в Донецкой народной республике (ДНР) и Алешки в Херсонской области.
Также российские военные поразили два реактивных снаряда HIMARS производства США.
До этого российскими многофункциональными сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками Су-34 на Краснолиманском направлении был нанесен удар по опорному пункту и скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны рассказали, что летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, позволяющими наносить точные удары без входа в зону поражения ПВО противника.