Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ в Донбассе

Общие потери ВСУ на всех направлениях за сутки в Минобороны оценили более чем в 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты два танка (в том числе Leopard-2), две САУ «Гвоздика», САУ Zuzana 2, САУ «Акация», САУ М109 Paladin, САУ Krab.