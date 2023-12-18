«Нива» или «Порше» — сосульке всё едино. Оттепель устроила «день жестянщика» под крышами Петербурга

Неустойчивая погода, пришедшая в Петербург в конце минувшей недели, настойчиво напоминает автомобилистам, что парковаться подальше от стен домов и в их интересах тоже. Только за последние сутки — во второй половине 17-го и первой половине 18 декабря — льдом побило почти десяток автомобилей.
Во дворе дома 68Б по 5-й линии В. О. припаркованной легковой машине упавшим льдом разбило лобовое и заднее стёкла и помяло крышу, рассказала читательница «Фонтанки» Анастасия.
Во дворе дома 40 по 7-й Советской улице утром 18 декабря глыба льда упала с крыши на кроссовер и разбила ему лобовое стекло, пишет Тамара. А накануне неподалеку, у дома 36, кроссоверу Mazda пробило стекла и спереди, и сзади, и вдобавок помяло крышу, сообщают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
А в Кузнечном переулке, 10, лёд с крыши повредил сразу две машины, рассказал читатель. Одной помяло багажник, второй отломало зеркало.
На Коломенской улице глыба льда прилетела на крышу припаркованной «Ниве», сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Ее помяло так, что багажник открылся с не предназначенной для этого стороны.
Во дворе дома 23, корпус 2, по Выборгскому шоссе несчастливый билет из ряда припаркованных машин достался Porsche, пишут в «Признавашках». Премиальному кроссоверу упавшим снегом разбило заднее стекло.
Полет огромной ледышки на капот автомобиля Haval в одном из дворов Петроградского района попал на камеру наблюдения. Skoda Yeti возле другого дома повезло — ее спасли несколько метров тротуара.
Похожий случай зафиксировала в ночь на 17 декабря и камера на Васильевском острове.