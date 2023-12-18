«Нива» или «Порше» — сосульке всё едино. Оттепель устроила «день жестянщика» под крышами Петербурга

Неустойчивая погода, пришедшая в Петербург в конце минувшей недели, настойчиво напоминает автомобилистам, что парковаться подальше от стен домов и в их интересах тоже. Только за последние сутки — во второй половине 17-го и первой половине 18 декабря — льдом побило почти десяток автомобилей.