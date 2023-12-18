В Башкирии водитель школьного автобуса рассказал свою версию ДТП с грузовиком

Как информировал «Башинформ», предварительно, на Алексеевском шоссе столкнулись автобус Higer и грузовик «Шакман»: водитель грузовика остановился для поворота налево, в это время автобус, двигавшийся позади, столкнулся с ним. Изначально сообщалось о том, что пострадали шестеро детей в возрасте от 6 до 9 лет и один взрослый, но позже выяснилось, что число госпитализированных увеличилось до 11 человек. Известно, что автобус двигался с детьми на экскурсию в Алексеевку на Карамельную фабрику.