В Башкирии водитель школьного автобуса рассказал свою версию ДТП с грузовиком

Как информировал «Башинформ», предварительно, на Алексеевском шоссе столкнулись автобус Higer и грузовик «Шакман»: водитель грузовика остановился для поворота налево, в это время автобус, двигавшийся позади, столкнулся с ним. Изначально сообщалось о том, что пострадали шестеро детей в возрасте от 6 до 9 лет и один взрослый, но позже выяснилось, что число госпитализированных увеличилось до 11 человек. Известно, что автобус двигался с детьми на экскурсию в Алексеевку на Карамельную фабрику.
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«Двигался в сторону Алексеевки. Впереди шел самосвал. Он резко встал, включил поворотник налево. Я нажал на тормоз, и меня потащило — был очень сильный гололед. Я, сколько мог, ушел вправо и весь удар принял на себя, на свою сторону», — пояснил он инспекторам ГИБДД.