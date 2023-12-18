Фургон развозил хлеб: в Волгограде столкнулись фура и «ГАЗель»

Из-за происшествия на участке Третьей продольной движение затруднено. Угодившие в ДТП машины перекрыли все полосы по направлению к Дзержинскому району. Из «Газели», на которой написано «Хлеб», на проезжую часть вылетели деревянные лотки. Однако хлебобулочных изделий на асфальте не оказалось, возможно, фургон ехал пустым.