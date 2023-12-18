Фургон развозил хлеб: в Волгограде столкнулись фура и «ГАЗель»

Днем 18 декабря на Третьей продольной в Волгограде произошло серьезное ДТП. Столкнулись фура и фургон «Газель». Авария случилась в Краснооктябрьском районе недалеко от поворота на микрорайон Солнечный.
Из-за происшествия на участке Третьей продольной движение затруднено. Угодившие в ДТП машины перекрыли все полосы по направлению к Дзержинскому району. Из «Газели», на которой написано «Хлеб», на проезжую часть вылетели деревянные лотки. Однако хлебобулочных изделий на асфальте не оказалось, возможно, фургон ехал пустым.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru, пострадавших нет. На место ДТП выехал наряд ДПС для оформления. Подробности происшествия уточняются.