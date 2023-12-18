Пожарные вынесли 8-летнего мальчика с балкона горящей квартиры в Павлодаре

«На место ЧС незамедлительно выехали сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и сотрудники ЦМК. В трехэтажном доме по улице Ермака на третьем этаже горела двухкомнатная квартира. Огнем были охвачены домашние вещи и мебель на площади 10 квадратных метров. В квартире находился ребенок 2015 года рождения. Мальчик оставался с бабушкой, которая вышла в магазин за продуктами. Сотрудники ГДЗС установили автолестницу и через балкон спасли мальчика. Ребенок был осмотрен работниками ЦМК, ему диагностировали легкое отравление продуктами горения, в госпитализации он не нуждается», — рассказали в ДЧС.