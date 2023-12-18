Омичку, которая обманывала сирот на миллионы рублей, арестовали

По данным следствия, женщина обманывала воспитанников «Дома детства на Кордной» и «Дома детства Радуга». Сначала женщина приглашала сирот пожить у себя, а потом, войдя в доверие, забирала банковские карты, с которых похищала пенсии и социальные пособия. Она обманывала сирот на миллионы рублей. Сейчас следователи выясняют круг лиц, которые ещё могли пострадать от действий женщины.