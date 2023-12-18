Омичку, которая обманывала сирот на миллионы рублей, арестовали

В Омске продолжается расследование уголовного дела в отношении 56-летней омички, которая входила в доверие к выпускникам детских домов, имеющим особенности развития, и похищала их денежные средства.
По данным следствия, женщина обманывала воспитанников «Дома детства на Кордной» и «Дома детства Радуга». Сначала женщина приглашала сирот пожить у себя, а потом, войдя в доверие, забирала банковские карты, с которых похищала пенсии и социальные пособия. Она обманывала сирот на миллионы рублей. Сейчас следователи выясняют круг лиц, которые ещё могли пострадать от действий женщины.
По ходатайству прокурора женщину отправили под арест.
Раннее мы подробно рассказывали об одном из пострадавших: