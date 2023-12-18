Личность подозреваемого в убийстве рабочих в Краснодаре установлена

Предполагаемого стрелка пока не задержали, сообщает «АиФ-Юг» со ссылкой на старшего помощника прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антона Лопатина.



По данным издания, первоначально с претензией к рабочим пришли отец с сыном, они были недовольны траншеями, которые мешали местным жителям. Строители ответили, что просто выполняют задачи, которые ставит им работодатель, после чего местные жители ушли. Через некоторые время отец вернулся один с ружьем, ранил одного рабочего и убил второго, пишет издание.



Убийство произошло вечером 17 декабря. Ведется расследование уголовного дела.



Вячеслав Рыжков.