Суд арестовал более 50 участников конфликта у «Садовода»

Конфликт произошел в минувшую пятницу на улице Верхние Поля после того, как водитель при проверке документов не подчинился требованиям участкового, попытался скрыться на машине и протащил его несколько метров. Затем водитель вышел из машины и несколько раз ударил сотрудника полиции. При этом при задержании у водителя произошел эпилептический припадок. Полицейские оказали ему помощь и вызвали скорую. В момент оказания помощи задержанному к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан из более 80 человек. Они попытались оттеснить полицейских от задержанного, порезав колесо служебного автомобиля. Полицейским пришлось стрелять в воздух для предотвращения противоправных действий.