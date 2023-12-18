Губернатор и мэр разошлись в сроках очистки Воронежа от мусора

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и мэр Воронежа Вадим Кстенин разошлись в оценке сроков решения задачи вывоза мусора из городских дворов.
Губернатор обещал подключить к решению проблемы работников государственной жилищной инспекции. И поручил очистить контейнеры за три дня.
Мэр же на рабочем совещания со своими заместителями и руководителями подразделений городской администрации заявил, что рассчитывает на несколько иные сроки. В своем телеграм-канале Вадим Кстенин выразил надежду, что регоператор сможет ликвидировать все стихийно организовавшиеся свалки за неделю.
Напомним, сложности с вывозом мусора начались с 12 декабря, после начала обильного снегопада. В одной из управляющих компаний заявили, что водители мусоровозов даже не пытаются въехать во дворы. Тогда оперативного комментария от регоператора мы не получили.