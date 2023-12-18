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Губернатор и мэр разошлись в сроках очистки Воронежа от мусора

Александр Гусев поставил задачу очистить контейнеры и площадки рядом с ними за три дня, а Вадим Кстенин — за неделю.
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Источник: Комсомольская правда

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и мэр Воронежа Вадим Кстенин разошлись в оценке сроков решения задачи вывоза мусора из городских дворов.

Губернатор обещал подключить к решению проблемы работников государственной жилищной инспекции. И поручил очистить контейнеры за три дня.

Мэр же на рабочем совещания со своими заместителями и руководителями подразделений городской администрации заявил, что рассчитывает на несколько иные сроки. В своем телеграм-канале Вадим Кстенин выразил надежду, что регоператор сможет ликвидировать все стихийно организовавшиеся свалки за неделю.

Напомним, сложности с вывозом мусора начались с 12 декабря, после начала обильного снегопада. В одной из управляющих компаний заявили, что водители мусоровозов даже не пытаются въехать во дворы. Тогда оперативного комментария от регоператора мы не получили.

ЖКХ