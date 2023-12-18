По делу о взяточничестве задержан глава самарского ГУ МЧС

Руководителя главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко сотрудники самарских региональных управлений ФСБ и МВД задержали в рамках уголовного дела, возбужденного главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, расследование связано с тем фактом, что глава регионального ГУ МЧС «долгое время» покровительствовал группе компаний «Витязь», оказывающей услуги в сфере охранно-пожарной безопасности.
58-летний Олег Бойко возглавляет главное управление МЧС по Самарской области с марта 2014 года. Он родился в Симферополе, в свое время окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Академию государственной противопожарной службы МЧС России. Олег Бойко начинал службу с должности командира взвода управления гаубичной самоходно-артиллерийской батареи в Группе советских войск в Германии, в начале 2000-х был заместителем начальника отдела инженерно-технических мероприятий государственного комитета по делам ГО и ЧС Чувашской Республики. В 2002 году назначен начальником отдела инженерно-технических мероприятий управления по делам ГО и ЧС Самары. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Одновременно с Олегом Бойко оперативники задержали Яна Гущина и Елену Тютюнник. Им инкриминируется ст. 291 УК РФ (дача взятки). Всех фигурантов доставят в Москву, где Басманный райсуд изберет им меру пресечения.
По данным «СПАРК-Интерфакса», Ян Гущин помимо прочего является собственником ООО «Единый центр пожарного мониторинга». Основной вид деятельности центра — производство электромонтажных работ. Выручка организации в 2022 году превысила 185 млн руб., прибыль составила 47 млн руб. ООО «Единый центр пожарного мониторинга» ежегодно получает десятки госконтрактов от бюджетных организаций Самарской области. Так, например, в прошлом году общество выиграло 42 госконтракта на общую сумму 150 млн руб. Основным заказчиком является ГКУ Самарской области «Служба эксплуатации зданий и сооружений», руководит которым Дмитрий Салмин. ГКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» является подведомственной организацией департамента управления делами губернатора Самарской области и министерства имущества Самарской области.
За несколько последних лет компания Яна Гущина получила от госучреждения заказов на 30 млн руб., в списке заказчиков также: губдума, Самарский областной клинический онкологический диспансер, тольяттинская городская клиническая больница № 5, самарские школы и детские сады.
Вместе с Георгием Белым Ян Гущин владеет ООО СПК, которое тоже занимается производством электромонтажных работ. Выручка компании в 2022 году достигла 24 млн руб., прибыль — 1,1 млн руб. Елена Тютюнник является бенефициаром и генеральным директором ООО «Консалт-С», которое ранее называлось «Витязь-Консалт». В списке прошлых владельцев общества — Ян Гущин. Компания оказывает услуги в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. Организация зарегистрирована в Самаре. В 2022 году выручка «Консалт-С» составила 6,2 млн руб., прибыль — 1,5 млн руб. Кроме того, Елене Тютюнник принадлежит доля в ООО «Самит», специализирующемся на электромонтажных работах. Другим совладельцем «Самита» является Ян Гущин.
«При обысках изъята черная бухгалтерия, подтверждающая регулярные передачи взяток генералу», — сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По данным депутата, Олег Бойко планировал уволиться из МЧС и перейти на работу в правительство Самарской области. По данным источника «Ъ-Волга» в облправительстве, он планировал стать советником главы региона Дмитрия Азарова вместо Юрия Иванова.
В ГУ МВД по Самарской области и региональном УФСБ «Ъ» ответили, что пока не комментируют ситуацию, информация будет позже. По данным источника издания в силовых структурах, в Самарскую область для задержания начальника регионального МЧС прибыла группа в составе 11 человек из Следственного комитета России. Отметим, что в начале ноября в Самарскую область прибыла комиссия из 40 человек из центрального аппарата СКР после массовых жалоб самарцев руководителю ведомства Александру Бастрыкину. На время проверки глава СКР Александр Бастрыкин отстранил от должности руководителя СУ СКР по Самарской области Марата Галиханова, который до сих пор не вернулся к исполнению своих обязанностей.
Сабрина Самедова, Самара.