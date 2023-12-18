По делу о взяточничестве задержан глава самарского ГУ МЧС

В ГУ МВД по Самарской области и региональном УФСБ «Ъ» ответили, что пока не комментируют ситуацию, информация будет позже. По данным источника издания в силовых структурах, в Самарскую область для задержания начальника регионального МЧС прибыла группа в составе 11 человек из Следственного комитета России. Отметим, что в начале ноября в Самарскую область прибыла комиссия из 40 человек из центрального аппарата СКР после массовых жалоб самарцев руководителю ведомства Александру Бастрыкину. На время проверки глава СКР Александр Бастрыкин отстранил от должности руководителя СУ СКР по Самарской области Марата Галиханова, который до сих пор не вернулся к исполнению своих обязанностей.