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Азиз Воитов помещен в СИЗО. Стали известны подробности уголовного дела бывшего главы Минсельхоза

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Верховный суд сообщил подробности уголовного дела в отношении Азиза Воитова. Он подозревается в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Экс-министр подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями за хищение путем присвоения или растраты, совершенное в особо крупном размере, а также за злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба.

По решению Яшнабадского районного суда по уголовным делам от 14 декабря 2023 года в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он помещен в следственный изолятор.

Напомним, что после снятия с должности Воитова в конце октября Счётная палата проводила проверку в Минсельхозе.