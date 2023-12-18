Азиз Воитов помещен в СИЗО. Стали известны подробности уголовного дела бывшего главы Минсельхоза

Экс-министр подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями за хищение путем присвоения или растраты, совершенное в особо крупном размере, а также за злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба.
По решению Яшнабадского районного суда по уголовным делам от 14 декабря 2023 года в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он помещен в следственный изолятор.
Напомним, что после снятия с должности Воитова в конце октября Счётная палата проводила проверку в Минсельхозе.