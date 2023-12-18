Путин дал прогноз по российской демографии в ближайшем будущем

В ходе встречи с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства Владимир Путин отметил, что уровень рождаемости в России всегда был волнообразным — то поднимался вверх, то опускался. «Где-то через тройку лет у нас волна опять пойдет вверх», — отметил он (цитата по ТАСС).