Путин дал прогноз по российской демографии в ближайшем будущем

В ходе встречи с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства Владимир Путин отметил, что уровень рождаемости в России всегда был волнообразным — то поднимался вверх, то опускался. «Где-то через тройку лет у нас волна опять пойдет вверх», — отметил он (цитата по ТАСС).
Президент указал, что в настоящее время в мире происходит технологическая революция, поэтому для России важно, чтобы процесс подготовки специалистов учитывал самые разные направления и был тесно связан с рынком труда. По словам Владимира Путина, через три года число молодых людей, которые достигнут трудового возраста увеличится на 2 млн и достигнет почти 10 млн.
«Это тоже ставит перед государством задачу вовремя подготовить для этих людей необходимую инфраструктуру, чтобы они могли приходить в профессию, которую выбирают для себя, вовремя, плавно, естественно, чтобы у них для этого все было», — подчеркнул Владимир Путин.
Согласно прогнозам Росстата, с 2023 по 2027 год рождаемость в России снизится с 1 млн 244,5 тыс. младенцев до 1 млн 140,4 тыс. Расти показатель начнет только с 2028 года. К началу 2046-го, ожидает Росстат, население страны составит 138 млн человек. По данным на 1 января 2023 года, в России проживало 146 млн человек.
Ранее заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму проект поправок к законодательству о здравоохранении, которые исключают частные клиники из числа медорганизаций, имеющих право делать аборты. Сторонники запрета считают, что инициатива «направляет общество в сторону спасения жизни ребенка и защиты здоровья женщины».