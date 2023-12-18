Крупный пожар потушили на складе в Алматы

«Пожарными недопущено распространение огня на близстоящие склады, где хранились картонные и бумажные изделия, а также продукты питания, тем самым удалось отстоять значительную часть имущества предпринимателей. Пожар локализован в 08:50, ликвидирован в 09:45. Жертв и пострадавших нет», — добавили в департаменте.