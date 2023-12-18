В Орше маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня вечером на ул.1 Мая в областном центре. Уточняется, что, по предварительным сведениям, на проезжей части из-за поломки остановился грузовик МАЗ. В него врезалась маршрутка ГАЗ, за рулем которой был 34-летний водитель. В момент аварии в салоне пассажирского транспорта находились девять человек.