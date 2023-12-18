В Орше маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше маршрутное такси врезалось в грузовик. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня вечером на ул.1 Мая в областном центре. Уточняется, что, по предварительным сведениям, на проезжей части из-за поломки остановился грузовик МАЗ. В него врезалась маршрутка ГАЗ, за рулем которой был 34-летний водитель. В момент аварии в салоне пассажирского транспорта находились девять человек.
Сообщается, что в результате аварии транспортные средства были повреждены. Один из пассажиров был передан медикам для проведения обследования.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.