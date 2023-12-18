18-летний парень погиб при обрушении в здании дворца культуры в Шымкенте

«Обрушение произошло примерно в 20:00. ДЧС и другие органы провели необходимые мероприятия. Молодые люди часто тут ходят, недавно здесь проходили съемки сериала. Снимают разные видео», — рассказал заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек.