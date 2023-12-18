18-летний парень погиб при обрушении в здании дворца культуры в Шымкенте

По словам заместителя акима Шымкента Сарсена Куранбека, обрушение во дворце культуры «Фосфорников» произошло на третьем этаже здания. 18-летний парень находился внутри, когда на него обрушилась кровля, пишет «Отырар».
«Обрушение произошло примерно в 20:00. ДЧС и другие органы провели необходимые мероприятия. Молодые люди часто тут ходят, недавно здесь проходили съемки сериала. Снимают разные видео», — рассказал заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек.
На место происшествия приехала бригада спасателей и полиция Шымкента.
Накануне, 17 декабря, недалеко от Алматы произошел взрыв газа в частных домах: в результате ЧП пострадали четыре человека.