Суд выдворит из страны 22 участника драки возле рынка «Садовод»

Люблинский районный суд Москвы принял решение выдворить из России 22 участника драки у рынка «Садовод» 15 декабря. Еще 51 человек арестован за неповиновение сотрудникам полиции. Сообщение опубликовали московские сады общей юрисдикции.
Суд рассмотрел административные дела в отношении 73 участников драки на рынке «Садовод». 22 человека признали виновными в нарушении режима пребывания в России (ч. 3 ст. 18.8, ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ). Их выдворят из страны.
51 участника массовой драки уличили в неповиновении сотрудникам полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Суд назначил им административный арест.
15 декабря недалеко от рынка «Садовод» водитель автомобиля подрался с сотрудником полиции, который остановил мужчину для проверки документов. Как отмечается, у нарушителя предположительно произошел эпилептический припадок, ему была оказана доврачебная помощь и вызвана скорая, которая отвезла его позднее в больницу.
16 декабря правоохранители задержали 82 человека после драки и повреждения полицейского автомобиля.