Суд выдворит из страны 22 участника драки возле рынка «Садовод»

15 декабря недалеко от рынка «Садовод» водитель автомобиля подрался с сотрудником полиции, который остановил мужчину для проверки документов. Как отмечается, у нарушителя предположительно произошел эпилептический припадок, ему была оказана доврачебная помощь и вызвана скорая, которая отвезла его позднее в больницу.