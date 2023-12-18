На минчанку напал незнакомец и пытался забрать рюкзак — суд вынес ему приговор

Утром минчанка шла по двору жилых домов на ул. Сердича в направлении станции метро «Пушкинская». Она обратила внимание на незнакомца, который следовал за ней, ускоряя шаг. Вдруг женщина почувствовала сильный удар в спину, потеряла равновесие и упала лицом на тротуар. Мужчина, ничего не говоря, навалился сверху и принялся наносить ей удары по голове и телу — всего не менее восьми. При этом он пытался вырвать из рук жертвы рюкзак. Перепуганная горожанка не растерялась и стала громко звать на помощь. Это спугнуло нападавшего, и он бросился убегать. Также ее крики услышал прохожий, который догнал злоумышленника и удерживал до приезда наряда милиции.
После задержанный пояснил, что накануне поругался с супругой и несколько дней пьянствовал. Потерпевшую он якобы принял за свою благоверную. В отношении него возбудили уголовное дело. Вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся.
— Обвиняемый нигде официально не трудоустроен, ранее уже имел проблемы с законом, — прокомментировала помощник прокурора Фрунзенского района Ульяна Тишкевич, выступавшая по этому уголовному делу государственным обвинителем. — Суд признал его виновным в покушении на открытое похищение имущества (грабеже), соединенное с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, и на основании ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 206 УК Республики Беларусь назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 3 года. Кроме того, обвиняемый должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.