На минчанку напал незнакомец и пытался забрать рюкзак — суд вынес ему приговор

Утром минчанка шла по двору жилых домов на ул. Сердича в направлении станции метро «Пушкинская». Она обратила внимание на незнакомца, который следовал за ней, ускоряя шаг. Вдруг женщина почувствовала сильный удар в спину, потеряла равновесие и упала лицом на тротуар. Мужчина, ничего не говоря, навалился сверху и принялся наносить ей удары по голове и телу — всего не менее восьми. При этом он пытался вырвать из рук жертвы рюкзак. Перепуганная горожанка не растерялась и стала громко звать на помощь. Это спугнуло нападавшего, и он бросился убегать. Также ее крики услышал прохожий, который догнал злоумышленника и удерживал до приезда наряда милиции.