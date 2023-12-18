В аварии с маршруткой в Орше пострадали 12 человек

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три бригады скорой помощи работали на месте аварии в Орше, где маршрутное такси врезалось в грузовик МАЗ. Об этом информирует Министерство здравоохранения, сообщает БЕЛТА.
Сообщается, что в дорожно-транспортном происшествии в райцентре на ул.1 Мая пострадали 12 человек. На место аварии были вызваны три бригады скорой медпомощи. Всем пострадавшим на месте была оказана первая помощь, после чего семь человек были доставлены в местную городскую больницу № 1. Немного позже еще пятеро самостоятельно обратились в медучреждения за помощью. Уточняется, что у пострадавших медики констатировали различные травмы: ушибы, резаные раны, переломы.
Один пострадавший 1964 года рождения был госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Остальным пациентам оказана необходимая помощь, назначено лечение амбулаторно в поликлинике по месту жительства.