Израильские истребители обстреляли окрестности Дамаска

«Семнадцатого декабря с 22.02 до 22.09 два тактических истребителя F-15 ВВС Израиля, действуя со стороны оккупированных Голанских высот, без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар шестью управляемыми авиационными бомбами по объектам в окрестностях города Дамаск», — сказал Кулить на брифинге.