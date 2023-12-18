Последняя группа эвакуированных из Газы россиян доставлена в Москву

Спецборт доставил в Домодедово заключительную группу россиян, эвакуированных из сектора Газа через Египет. В неё вошли 73 человека, 45 из которых — дети. Об этом сказано в заявлении МЧС.