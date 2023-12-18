Последняя группа эвакуированных из Газы россиян доставлена в Москву

Всего из зоны палестино-израильского конфликта вызволено 1125 граждан РФ. Каждому из них была предоставлена экстренная гуманитарная помощь, содержащая средства гигиены, горячее питание, одежду и игрушки для детей. Через кабинеты медиков прошли около 500 человек, психологов — 480.
«В соответствии с решением президента России Владимира Путина оперативная группа МЧС России завершила работу на территории Египта. По поручению главы МЧС России прибывшим бортом Ил-76 специалисты ведомства вернулись домой», — гласит заявление.
Напомним, что к эвакуации россиян МЧС РФ приступило 12 ноября. Граждан РФ временно размещали в Каире, откуда позже отправляли в Москву. Территория сектора Газа тем временем признана в ООН непригодной для жизни.