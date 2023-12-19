Школьник спас девушку в Актобе

Одиннадцатиклассник Мейрбек Нуржанов возвращался домой после занятий в секции волейбола и зашел по пути в продуктовый магазин возле школы, в которой учится юноша. Старшеклассник увидел девушку, которая стала падать, теряя сознание. Юноша помог пострадавшей от приступа.