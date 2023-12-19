19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковушка насмерть сбила мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Как рассказали в ведомстве, авария произошла сегодня вечером в областном центре на ул. Владимирова. 31-летний мужчина за рулем легковушки марки «Volkswagen Polo» сбил 56-летнего мужчину. Уточняется, что он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.
Прибывшие на место медики госпитализировала пешехода, однако от полученных травм мужчина умер в карете скорой помощи.