В Гомеле легковушка насмерть сбила мужчину

Как рассказали в ведомстве, авария произошла сегодня вечером в областном центре на ул. Владимирова. 31-летний мужчина за рулем легковушки марки «Volkswagen Polo» сбил 56-летнего мужчину. Уточняется, что он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.