Пассажирский автобус насмерть сбил пешехода в Хабаровске

ДТП произошло в 18 часов на Федоровском шоссе. Автобус с пассажирами ехал со стороны Сергеевской в направлении Набережной. 59-летний пешеход в черной одежде двигался по правому краю дороги в попутном направлении. Автобус сбил его, мужчина не удержался и попал под колеса. В результате он скончался на месте аварии.