Пассажирский автобус насмерть сбил пешехода в Хабаровске

Вечером 18 декабря в Хабаровске автобус № 115 насмерть сбил пешехода, сообщает «АиФ-Дальинформ».
ДТП произошло в 18 часов на Федоровском шоссе. Автобус с пассажирами ехал со стороны Сергеевской в направлении Набережной. 59-летний пешеход в черной одежде двигался по правому краю дороги в попутном направлении. Автобус сбил его, мужчина не удержался и попал под колеса. В результате он скончался на месте аварии.
«За рулем автобуса находился 64-летний водитель, водительский стаж — 42 года, был трезв», — сообщила старший инспектор отделения пропаганды УГИБДД по Хабаровскому краю Анастасия Зайцева.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, полиция проводит проверку.