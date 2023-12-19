Сельчанин во время ссоры зарезал супругу в Актюбинской области

Подсудимого обвинили в убийстве, своей вины он не признал и рассказал, что погибшая часто употребляла спиртное и в день трагедии ссора возникла из-за нехватки алкоголя. Причиной смерти, по версии подсудимого, стало ранение, которое женщина получила после падения: якобы он только ударил ее рукой и она упала, вероятно, на лезвие ножа, который выбил из рук погибшей ранее. Суду мужчина рассказал, что после травмы женщина ушла спать, а после вставала и выходила на улицу. Мертвой ее подсудимый, по его показаниям, нашел на полу позднее.