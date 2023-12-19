Число жертв разрушительного землетрясения в Китае выросло до 111

Некоторые последствия природного катаклизма запечатлели камеры видеонаблюдения и очевидцы. На опубликованных кадрах видно, что подземные толчки спровоцировали серьёзные разрушения. Здания повреждены как снаружи, так и изнутри.
О произошедшем уже высказался председатель КНР Си Цзиньпин. Лидер Поднебесной призвал спасателей приложить максимум усилий для спасения выживших. Работа осложняется тёмным временем суток и сложными метеоусловиями. Ночью температура в районе поисков опускается до минус 14 градусов.
Подземные точки недавно зафиксировали и у берегов северных Курил. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 70 километрах от острова Парамушир.