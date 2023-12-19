Число жертв разрушительного землетрясения в Китае выросло до 111

Порядка 111 человек из числа жителей китайских провинций Ганьсу и Цинхай погибли в результате страшного землетрясения на северо-западе страны. Ранее сообщалось о 86 жертвах, однако на фоне разбора завалов цифра продолжает расти. Количество пострадавших также увеличилось — ранения получили более 230 жителей КНР.