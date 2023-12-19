Две ледовых скульптуры повредили вандалы в Иркутске

В Иркутске неизвестные вандалы разрушили несколько ледовых фигур, которые создали во время проекта «Ледовый город. Счастье чистой воды». Злоумышленников будут разыскивать совместно с полицией.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, в сквере Кирова повредили одну из букв «Ледового алфавита»: одной из верхних перекладин лишилась буква «Ж». А в 130-м квартале уничтожили ледяную книгу. Причём, последняя ледовая фигура разбита вдребезги и восстановлению не подлежит. Горожан призывают обращаться в полицию в случае, если они заметят другие факты вандализма.
Напомним, в декабре на туристических улицах Иркутска появилось несколько ледовых скульптур. Например, они расположены в сквере Кирова, 13-м квартале, на площади у памятника Александру III, Нижней набережной и улице Урицкого.