Две ледовых скульптуры повредили вандалы в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, в сквере Кирова повредили одну из букв «Ледового алфавита»: одной из верхних перекладин лишилась буква «Ж». А в 130-м квартале уничтожили ледяную книгу. Причём, последняя ледовая фигура разбита вдребезги и восстановлению не подлежит. Горожан призывают обращаться в полицию в случае, если они заметят другие факты вандализма.