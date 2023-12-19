В Красноярске следователь поймала воровку, которая находится под следствием

В Красноярске следователь полиции поймала на воровстве 21-летнюю девушку, которая уже находилась у неё под следствием. Правонарушительница объяснила свой поступок тем, что её «всё равно завтра посадят».
В полиции рассказали, что в свой выходной следователь заметила в гипермаркете 21-летнюю девушку, которая находится у неё под следствием за воровство. Сотрудница МВД провела с ней дополнительную беседу о том, чтобы та не воровала, после чего продолжила совершать покупки.
«Чутье не подвело опытного стража порядка. Следователь увидела, как из соседнего павильона, ставни которого было закрыты не до конца, пытается “просочиться” та самая неисправимая правонарушительница», — рассказали в полиции.
Оказалось, что продавец павильона отлучилась и не стала полностью закрывать ставни. Тогда юная воровка пролезла под ними и украла 30 тысяч рублей из кассы. Следователь остановила девушку и вызвала полицию.
В отношении правонарушительницы возбуждено ещё одно уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».