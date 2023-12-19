В Красноярске следователь поймала воровку, которая находится под следствием

В полиции рассказали, что в свой выходной следователь заметила в гипермаркете 21-летнюю девушку, которая находится у неё под следствием за воровство. Сотрудница МВД провела с ней дополнительную беседу о том, чтобы та не воровала, после чего продолжила совершать покупки.