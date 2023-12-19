В Казахфильме выявили хищение 400 млн тенге бюджетных средств — прокуратура

По предварительным данным, установлен факт хищения 400 млн тенге бюджетных средств, выделенных на поддержку национального кино, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.
«Прокуратурой Алматы по итогам проверки АО “Казахфильм им. Шакена Айманова” начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. По предварительным данным, установлен факт хищения более 400 млн тенге, направленных на съемку фильма», — говорится в сообщении.
Досудебное расследование проводится департаментом экономических расследований.
Напомним, ранее Антикоррупционная служба сообщала о выявлении преступной деятельности экс-президента АО «Казахфильм им. Шакена Айманова». По данным Антикора, в 2017 году построенная в рамках кинопроекта «Кочевник» на берегу реки Или Алматинской области бутафорская крепость «Туркестан» реализована по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза коммерческой организации, аффилированной с экс-руководством министерства культуры и спорта.