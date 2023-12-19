В Казахфильме выявили хищение 400 млн тенге бюджетных средств — прокуратура

Напомним, ранее Антикоррупционная служба сообщала о выявлении преступной деятельности экс-президента АО «Казахфильм им. Шакена Айманова». По данным Антикора, в 2017 году построенная в рамках кинопроекта «Кочевник» на берегу реки Или Алматинской области бутафорская крепость «Туркестан» реализована по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза коммерческой организации, аффилированной с экс-руководством министерства культуры и спорта.