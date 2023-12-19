В Приморье игра в снежки привела подростков в отдел полиции

В Приморье полиция нашла подростков, которые в Уссурийске в сквере имени Кузьмеченко закидывали автомобили снежками. На несовершеннолетних составили административные материалы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по краю.
Полиция проверила ролик, на котором подростки закидывают проезжающие машины снежками со льдом, и задержала «героев» видео. Ими оказались подростки 16 и 17 лет. Свою вину юноши отрицать не стали. Они объяснили, что гуляли с друзьями и решили развлечься таким странным образом. Портить чужое имущество они не собирались.
На ребят составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 рублей до тысячи или арест на срок до 15 суток.
Материалы по делу направили в административную комиссию. В пресс-службе УМВД добавили, что никто из жителей Уссурийска не писал заявления о поврежденных автомобилях.