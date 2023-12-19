В Приморье игра в снежки привела подростков в отдел полиции

Полиция проверила ролик, на котором подростки закидывают проезжающие машины снежками со льдом, и задержала «героев» видео . Ими оказались подростки 16 и 17 лет. Свою вину юноши отрицать не стали. Они объяснили, что гуляли с друзьями и решили развлечься таким странным образом. Портить чужое имущество они не собирались.