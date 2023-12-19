Газовая плита вспыхнула в квартире в Ангарске из-за неисправности

Пожар произошел в кухне в одной из квартир, расположенной на третьем этаже жилого дома микрорайона Юго-Восточный в Ангарске, накануне утром, 18 декабря. Воспламенение случилось в тот момент, когда хозяйка жилища включила газовую плиту. К счастью, женщина не пострадала и успела эвакуироваться. Также из дома спаслись семь жильцов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.