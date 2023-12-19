Газовая плита вспыхнула в квартире в Ангарске из-за неисправности

Пожар произошел в кухне в одной из квартир, расположенной на третьем этаже жилого дома микрорайона Юго-Восточный в Ангарске, накануне утром, 18 декабря. Воспламенение случилось в тот момент, когда хозяйка жилища включила газовую плиту. К счастью, женщина не пострадала и успела эвакуироваться. Также из дома спаслись семь жильцов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на третьем этаже шёл дым, там горела мебель. При помощи спасательных устройств пожарные спасли ещё 12 человек. В течение шести минут возгорание потушили на площади 3 кв. метра. Причиной пожара стала неисправность газового оборудования.
В целом за сутки 18 декабря в Иркутской области произошло 19 пожаров. В большинстве случаев причиной возгораний стало короткое замыкание.