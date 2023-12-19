3,6 миллиона и взятка мясом: в Красноярске за взятки будут судить ветеринарного чиновника

Он это делал с 2013 года. Всего, по данным прокуратуры, чиновник получил взяток от предпринимателей на 3,6 миллиона рублей. Ему платили 18 предпринимателей. Семь из них даже не были зарегистрированы в качестве ИП. Остальные тоже получали выгоду от такого сотрудничества. К примеру, служба закрывала глаза на разные нарушения и не выписывала коммерсантам административные штрафы.