3,6 миллиона и взятка мясом: в Красноярске за взятки будут судить ветеринарного чиновника

В Красноярске за взятку мясом будут судить экс-заведующего краевого отдела ветеринарно-санитарной экспертизы. Об этом рассказали в прокуратуре. Там заявили, мужчина покрывал бизнесменов, которые торгуют мясом, молоком и медом.
Он это делал с 2013 года. Всего, по данным прокуратуры, чиновник получил взяток от предпринимателей на 3,6 миллиона рублей. Ему платили 18 предпринимателей. Семь из них даже не были зарегистрированы в качестве ИП. Остальные тоже получали выгоду от такого сотрудничества. К примеру, служба закрывала глаза на разные нарушения и не выписывала коммерсантам административные штрафы.
Бизнесмены даже работали без санитарно-ветеринарных документов, насколько безопасна их продукция — вопрос, но чиновника это не смущало. Мед и молочка сомнительного качества расходились с прилавков. Никого похоже не волновало, что от сомнительной продукции без документов, могут пострадать люди.
Взятки уже экс-чиновник даже сам получал мясом. Выходит, что даже о своем здоровье не позаботился.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд. Экс-чиновнику грозит до пятнадцати лет колонии. Также у него арестовали банковские счета и две квартиры.