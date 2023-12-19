Летевший на Кубу самолет вернулся в Москву из-за ухудшения состояния пассажиров

Как утверждает Telegram-канал Shot со ссылкой на пассажиров рейса, власти Норвегии не разрешили российскому лайнеру сесть в одном из ближайших норвежских аэропортов. По данным ресурса, спустя несколько часов полета у одного из пассажиров «открылась язва и началось внутреннее кровотечение». На момент посадки в «Шереметьево» мужчина был жив и в сознании, пишет Shot. Официально в Nordwind не сообщали о запросе посадки в норвежском аэропорту.