Летевший на Кубу самолет вернулся в Москву из-за ухудшения состояния пассажиров

«В полете ухудшилось состояние двух пассажиров. В этой связи, с целью оказания медицинской помощи пассажирам, экипажем воздушного судна было принято решение о возвращении ВС в аэропорт вылета “Шереметьево”», — говорится в сообщении.
Рейс N4 555 вылетел из «Шереметьево» 18 декабря в 11:31 мск. Согласно данным на сайте аэропорта, он приземлился в Москве в 18:16 мск. Информация о состоянии пассажиров по прилете не уточняется.
Из данных онлайн-табло «Шереметьево» следует, что рейс вылетел из Москвы в Варадеро в 22:23 мск. Сейчас он находится в полете, лайнер должен приземлиться на Кубе в 05:12 по местному времени (13:12 мск).
Ранее телеканал NRK со ссылкой на руководителя по связям с общественностью норвежской госкомпании Avinor Катрин Фрамхолт сообщил, что российскому самолету разрешили вернуться в Москву через воздушное пространство Норвегии. По словам Фрамхолт, такое решение было принято в связи с «экстренным медицинским случаем» на борту.
Как утверждает Telegram-канал Shot со ссылкой на пассажиров рейса, власти Норвегии не разрешили российскому лайнеру сесть в одном из ближайших норвежских аэропортов. По данным ресурса, спустя несколько часов полета у одного из пассажиров «открылась язва и началось внутреннее кровотечение». На момент посадки в «Шереметьево» мужчина был жив и в сознании, пишет Shot. Официально в Nordwind не сообщали о запросе посадки в норвежском аэропорту.