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В Самарканде водитель Gentra сбил школьника и скрылся с места происшествия — видео

12-летний школьник получил травмы различной степени и был госпитализирован в местную больницу.
В Самарканде водитель Gentra сбил школьника и скрылся с места происшествия — видео
Источник: Кадр из видео

18 декабря примерно в 17:25 на дороге, проходящей по территории махалли «Равонак» Самаркандского района, произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

Группа школьников переходила дорогу. Одного из них — ученика 7-го класса, 2011 года рождения, сбил автомобиль Gentra, водитель которого после наезда на ребенка даже не остановился, покинув место происшествия.

В результате школьник получил телесные повреждения и был госпитализирован в районную больницу.

В ходе дознания, проведенного сотрудниками ДПС, были обнаружены водитель и транспортное средство. По данному факту проводится доследственная проверка.