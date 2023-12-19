В Самарканде водитель Gentra сбил школьника и скрылся с места происшествия — видео

18 декабря примерно в 17:25 на дороге, проходящей по территории махалли «Равонак» Самаркандского района, произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.
Группа школьников переходила дорогу. Одного из них — ученика 7-го класса, 2011 года рождения, сбил автомобиль Gentra, водитель которого после наезда на ребенка даже не остановился, покинув место происшествия.
В результате школьник получил телесные повреждения и был госпитализирован в районную больницу.
В ходе дознания, проведенного сотрудниками ДПС, были обнаружены водитель и транспортное средство. По данному факту проводится доследственная проверка.