В Самаре умерший банкир признан виновным в хищении почти 2 млрд рублей

Ленинский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу о хищении председателем правления Коммерческого Волжского социального банка почти двух миллиардов рублей, сообщает прокуратура Самарской области.
Банкиру вменялось два эпизода мошенничества в особо крупном размере.
С июня 2011 года по ноябрь 2013 года один из учредителей и руководитель ООО «Коммерческий Волжский социальный банк» совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, заключив фиктивные кредитные договора, украл у банка более одного миллиарда 928 миллионов рублей.
В ноябре 2013 года председателя правления Коммерческого Волжского социального банка нашли мертвым в собственном доме.
Вдова умершего возражала против прекращения уголовного дела в связи со смертью супруга, рассчитывала на его посмертную реабилитацию, но её надежды не оправдались. Суд, учтя мнения прокурора, признал банкира виновным, и прекратил уголовное дело в связи со смертью виновного.
Приговор в законную силу не вступил.