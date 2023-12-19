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В Самаре умерший банкир признан виновным в хищении почти 2 млрд рублей

Вдова банкира надеялась на его посмертную реабилитацию.

Ленинский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу о хищении председателем правления Коммерческого Волжского социального банка почти двух миллиардов рублей, сообщает прокуратура Самарской области.

Банкиру вменялось два эпизода мошенничества в особо крупном размере.

С июня 2011 года по ноябрь 2013 года один из учредителей и руководитель ООО «Коммерческий Волжский социальный банк» совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, заключив фиктивные кредитные договора, украл у банка более одного миллиарда 928 миллионов рублей.

В ноябре 2013 года председателя правления Коммерческого Волжского социального банка нашли мертвым в собственном доме.

Вдова умершего возражала против прекращения уголовного дела в связи со смертью супруга, рассчитывала на его посмертную реабилитацию, но её надежды не оправдались. Суд, учтя мнения прокурора, признал банкира виновным, и прекратил уголовное дело в связи со смертью виновного.

Приговор в законную силу не вступил.