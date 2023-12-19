В Самаре умерший банкир признан виновным в хищении почти 2 млрд рублей

С июня 2011 года по ноябрь 2013 года один из учредителей и руководитель ООО «Коммерческий Волжский социальный банк» совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, заключив фиктивные кредитные договора, украл у банка более одного миллиарда 928 миллионов рублей.