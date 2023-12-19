Новогодний спил. Нижегородские чиновники рубят ёлки без ведома хозяев

Оказалось, это была память об отце-фронтовике…
Случай в Нижегородской области не первый. Почему это становится традицией?
«Полнейшее безобразие!».
Пожилая жительница города Ардатов декабрьским утром увидела, как неизвестные под корень пилят огромную роскошную ель под её окном. 60 лет назад юная Саша вместе с отцом-фронтовиком посадила это дерево в палисаднике двухэтажного дома, где прожила потом всю жизнь.
Александра Ивановна пыталась помешать рабочим, но те её огорошили: таково распоряжение ардатовской администрации. Оказалось, ель растёт на муниципальной земле, а её ветки задевают линию электропередачи. А новогоднее дерево установят у местного Дома культуры, сообщили люди с бензопилами.
Демонтаж ёлки сняли на видео соседи Александры Ивановны и выложили в социальных сетях с комментарием: «Вот до чего дошло, Новый год какой у нас. В лесу ёлку дорого брать, они из домов уже забирают».
Видео быстро распространилось в соцсетях, вызвав негодование нижегородцев. «Полнейшее безобразие! Какая наглость!» — пишет пользователь под ником Татьяна Емельянова на странице «РЕН ТВ. Новости» в социальной сети «ВКонтакте». «А стоит какому-нибудь жильцу у дома ветки спилить с дерева, такой штраф выпишут, как будто это ценная порода чёрного дерева из Африки», — добавляет пользователь Сергей Бондарь.
На новость из Ардатова быстро отреагировал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. «Выбрать ель для городской площади можно и нужно было вместе с лесничеством, там, где положено! — написал Андрей Гнеушев в своём Telegram-канале. — Меры будут приняты жёсткие».
В ардатовской администрации nn.aif.ru сообщили: перед пенсионеркой уже извинились за происшедшее. Планируется, что в 2024 году вместо спиленной ели высадят пять новых деревьев.
Перегибы на местах?
Оказалось, пилить ёлки без спроса — почти новогодняя традиция нижегородских чиновников. Так, в 2020—2021 годах деревья при схожих обстоятельствах исчезали с частной земли в Первомайском и Арзамасском районах. В 2022 году в городском округе Бор сотрудники местного управления благоустройства спилили аж две 30-летние голубые ели на дачном участке мужчины-инвалида.
По словам директора экологического центра «Дронт» Асхата Каюмова, приобретать право на спил дерева и согласовывать его чиновники обязаны в районных лесничествах. Даже на муниципальной земле по закону вырубать ели просто так нельзя.
«На мой взгляд, речь о самодурстве на местах. И правильно, что на эту негативную традицию обратили внимание и её пресекли, — рассуждает эксперт. — Насколько я знаю, ёлку в лесничестве, даже огромную, сейчас можно приобрести по очень приемлемой цене. Нет у муниципалитета на это денег — так объясните это людям нормально. Думаю, большинство войдёт в положение и обойдётся без живой ёлки на центральной площади».
Кстати.
Дерево, которое растёт на участке в садовом товариществе, личном подсобном хозяйстве, на участке под индивидуальное жилое строительство — собственность физического лица, владеющего участком, объясняет юрист по земельному праву Елена Грачёва.
«За спил дерева, растущего на его участке, собственник вправе через суд потребовать компенсации ущерба и морального вреда».