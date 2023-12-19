Новогодний спил. Нижегородские чиновники рубят ёлки без ведома хозяев

«На мой взгляд, речь о самодурстве на местах. И правильно, что на эту негативную традицию обратили внимание и её пресекли, — рассуждает эксперт. — Насколько я знаю, ёлку в лесничестве, даже огромную, сейчас можно приобрести по очень приемлемой цене. Нет у муниципалитета на это денег — так объясните это людям нормально. Думаю, большинство войдёт в положение и обойдётся без живой ёлки на центральной площади».